Joodse investeerders in Oost-Jeruzalem zijn geen kolonisten

Onder de titel ‘Zorg om de kolonisatie van christelijk bezit’ werd bericht over een recente beslissing van het Hooggerechtshof in Israël over de verkoop van drie panden in Oost-Jeruzalem (Nederlands Dagblad, 15 juni).

In het artikel bleven een aantal feiten en achtergronden buiten beeld. Bijvoorbeeld de suggestie dat het Joodse kolonisten zijn die achter de aankoop van de panden zit. De in het artikel genoemde groep Atteret Kohanim bestaat uit Joden die proberen onroerend goed in de stad Jeruzalem te kopen. Het laatste wat men echter kan zeggen is dat het kolonisten zijn.

Volgens de Cambridge University Dictionary is een kolonist iemand die in een kolonie gaat wonen. Jeruzalem, Judea en Samaria zijn geen kolonies en waren dat slechts tijdens de overheersing door het Ottomaanse imperium. Sinds de San-Remodeclaratie van de Volkenbond uit 1920 werd heel Israël aangemerkt als het nationaal tehuis van het Joodse volk. Deze verklaring is overigens nog steeds..

