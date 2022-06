De grote last van het verleden. Geroepen ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht

In het Noord-Irakese Mosul worden archeologische voorwerpen opgeslagen en tentoongesteld door de VN-organisatie Unesco. 'De Iraakse overheid is (...) zeer streng als het gaat om de smokkel van archeologische en culturele schatten.'

Een leuke toeristische trip eindigde in een nachtmerrie. In maart dit jaar bezocht de gepensioneerde Britse geoloog Jim Fitton samen met enkele anderen de restanten van Eridu in Irak. Deze stad is volgens de Babylonische scheppingsmythe Enuma Elish de oudste ter wereld, men schat de ouderdom ervan op 8000 jaar. Weer op de terugweg kreeg de 85-jarige reisleider, ook een Brit, een infarct waaraan hij snel daarna overleed. Op het vliegveld van Bagdad werd Fitton aangehouden, omdat in zijn reisbagage twaalf stenen en potscherven werden gevonden die hij als souvenir voor zijn verzameling thuis wilde meenemen.

Prompt werd hij gearresteerd op beschuldiging van diefstal en smokkelarij, en op 6 juni door de Iraakse rechtbank veroordeeld tot ..

