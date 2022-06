Het gaat er niet om dat ik mijn visie, mijn kerk, mijn ideeën naar Egypte breng, het is belangrijker om de kerk daar te steunen

Duizenden koptisch-orthodoxe christenen namen op Goede Vrijdag deel aan een viering bij het klooster van de Heilige Simon, bij de hoofstad Cairo. 'Het was onverwacht voor me te ontdekken dat elke week miljoenen christenen in de banken van de grote Koptisch-Orthodoxe Kerk zitten.' (beeld afp / Khaled Desouki)

Ik maakte veel grote fouten in mijn werk in Egypte. Een nogal cruciale fout was, dat toen ik daar in 1988 arriveerde als kerkelijk werker, het werkelijk niet bij me op kwam om me af te vragen wat de kerken van Egypte eigenlijk zouden willen dat ik in dat land zou doen.

Ik kwam daar meteen terecht in de bubbel van de westerse kerkelijke werkers die eerder dan ik naar Egypte waren gegaan. Velen van hen waren uiteraard net als ik met hun westerse visies en dromen en opvattingen gearriveerd. Eerst eens goed luisteren naar de plaatselijke Egyptische kerk stond bij velen niet erg hoog op de agenda.

Het meest duidelijke onderdeel van mijn eigen agenda, was dat ik meende dat Egypte urgent behoefte had aan het soort kerk waar ikzelf indertijd..

