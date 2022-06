Wie mag zich katholiek noemen?

Is je katholiek noemen, voorbehouden aan leden van de Rooms-Katholieke Kerk? Of mogen protestanten zich ook katholiek noemen? De lutherse predikant Andreas Wöhle schrijft over de protestantse flirt met het katholicisme (ND 15 juni). Hij ziet zijn persoonlijk katholiek-zijn als een vormtaal, in nieuwe levensvormen, in vrouwen en mannen die voorgaan in vieringen, in tastende vormen van vernieuwend kerk-zijn. Hij lijkt te refereren aan een katholieke kerk als een koepel over de pluriformiteit. Alle tijden en plaatsen betekent dan zoiets dat iedereen erbij hoort en mag meedoen. In de oorspronkelijke betekenis wil ‘katholiek’ niet meer zeggen dan algemeen en universeel, en verwijst de term naar de eenheid van de kerk.