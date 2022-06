In onze seksuele beleving is iets verloren gegaan

In de discussie over grensoverschrijdend gedrag gaat het over ‘seks’. Het vergeten woord is‘vrijen’. Dat corrigeert de politieke en juridische discussies en herontdekt de intimiteit.

Het probleem van grensoverschrijdend seksueel gedrag raakt heel veel aspecten waar mannen en vrouwen met elkaar te doen hebben, zowel in de privésfeer als in de publieke sfeer: wetgeving, opvoeding, onderwijs, media, publieke ruimte. Steeds meer Europese landen gaan ertoe over om seks zonder expliciete toestemming te criminaliseren. Maar, daarop wijst historicus Lotte Houwink ten Cate in een opiniestuk in de NRC (10 juni), dat houdt twee gelijke partners in en ‘... dat zijn mensen die naakt tussen de lakens liggen nu juist niet’.

Zij pleit voor een andere visie op seks dan de nadruk op correctheid en veiligheid die nu overheerst. ‘De neoliberale mythe van het onafhankelijke individu kapseist nergens zo totaal als in de armen van een ander..

