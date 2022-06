In diverse Christelijke Gereformeerde kerken zijn er zusters van de gemeente tot ouderling of diaken bevestigd. Dat hebben die kerken niet zomaar gedaan. Er is interne bezinning aan voorafgegaan, waarin geluisterd is naar de Schriften. De bevestiging heeft plaatsgevonden in een samenkomst van de gemeente, en daarbij is gebeden om Gods zegen. Ds Hans van Vulpen (ND 18/6) stelt dat de bevestiging van vrouwelijke ambtsdagers het hart van het christelijk geloof raakt, waarbij het gezag en het verstaan van de Heilige Schrift in geding zijn. Daarmee zet hij de dingen op scherp. Maar hij weet natuurlijk dat de synode van 1998 niet heeft uitgesproken dat pleiten voor vrouwelijke ambtsdragers tegen de Schrift ingaat, en ook de laatstgehouden synode heeft dat niet uitgesproken.