Als je samen van genade leeft, kun je niet uit elkaar gaan om de vrouw in het ambt

In diverse Christelijke Gereformeerde kerken zijn er zusters van de gemeente tot ouderling of diaken bevestigd. Dat hebben die kerken niet zomaar gedaan. Er is interne bezinning aan voorafgegaan, waarin geluisterd is naar de Bijbel. De bevestiging heeft plaatsgevonden in een samenkomst van de gemeente, en daarbij is gebeden om Gods zegen.