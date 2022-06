Vliegvakantie vraagt om sterke dosis zelfkritisch vermogen

Ontspanning gunnen wij iedereen van harte en na twee jaar corona en crisis lonkt de zonnige zorgeloosheid in het buitenland. Maar één langeafstandsvlucht kost gemiddeld 1,9 ton CO 2 -uitstoot per passagier. En het Klimaatakkoord van Parijs zegt dat in 2030 de norm voor CO 2 -uitstoot 2 tot 2,5 ton per persoon per jaar moet zijn.

Om dit in perspectief te plaatsen: de gemiddelde CO 2 -uitstoot per persoon per jaar in Nederland ligt momenteel boven de 9 ton. Wie de wereld om zich heen en de generaties van de toekomst een warm hart toedraagt, kan daarom niet zorgeloos door de lucht reizen.

Dat betekent niet dat vliegvakanties geen waardevolle vakanties kunnen zijn. Door ver te reizen doen we nieuwe ervaringen op, leren we andere culturen kenne..

