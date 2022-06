Zes decennia heb ik gebeden, en de ellende lijkt alleen maar toegenomen«

Weer was er een nacht van gebed. Zoals er eerder dit jaar een week van gebed was en er om de twee maanden een avond van gebed is geweest. Er worden gebedscampagnes gehouden voor vervolgden om hun geloof en ik krijg regelmatig gebedskalenders toegestuurd. Gearresteerde christenen voelen zich in hun cel gesterkt als ze horen dat er voor hen gebeden wordt. Dat geloof ik onmiddellijk. Niets is erger dan te worden vergeten. Maar komen de mensen voor wie wij bidden ook vrij? Bekeren machthebbers zich erdoor? Wordt de wereld er beter van?