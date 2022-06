Mijn mening: Hoe waardeer jij onze militairen?

Komende zaterdag is de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag. Een dag om oud-strijders die deelnamen aan oorlogs- of vredesmissies te bedanken voor hun inzet. Door de oorlog in Oekraïne is Nederland militair actief door het leveren van wapens. Het budget voor het ministerie van Defensie is fors verhoogd. In deze tijd van militaire dreiging zijn militairen weer meer zichtbaar. Ze worden gewaardeerd en geprezen, maar soms ook verguist, vanwege het gebruik van geweld en wapens.

Vrijheid

Henriëtte de Jong,

apothekersassistent

Ik ben trots op mijn zwager, die in 2010 op 26-jarige leeftijd zijn vrouw, ouders, zussen achterliet en gedurende bijna een half jaar in Afghanistan de dood meermalen in de ogen heeft gezien. Hij zegt daar het volgende over: ‘Ik vind dat Nederland zich heel makkelijk van zijn veteranen afmaakt. We worden uitgescholden voor moordenaar, zelfs in de Tweede Kamer en we krijgen vaak niet de back-up van de overheid die nodig is. We zorgen er tijdens een uitzending voor dat het kwaad wordt bestreden op de plek waar het begint. Daar verdienen we waardering en respect voor. Mensen zouden zich moeten realiseren wat een veteraan heeft moeten laten, niet voor zichzelf, maar in dienst van een ander, zodat ..

