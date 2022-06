Wat betekent het nog als de VN zeggen dat iets ‘moet’ gebeuren?

De buitenlandanalyse van Jan van Benthem over de hongercrisis die is begonnen (ND 11 juni) heb ik met instemming gelezen. Ook komt hij met een interessant idee/voorstel: ‘Laat de EU de woorden van Lavrov en Poetin lenen en ze omgekeerd gebruiken: marineschepen van de EU zullen alléén de transporten van graan en voedselolie beschermen.’ In ons logisch denken zou dit een oplossing kunnen zijn voor het doorgeleiden van het graan door de Zwarte Zee naar de honger in Afrika. En dan ook: het Westen zorgt toch maar mooi voor wie dat graan van levensbelang is. Maar logisch denken is in deze oorlog niet aan de orde. Marine is krijgsmacht, en beloften van het Westen zijn voor Poetin niet te vertrouwen.

De EU samen met de VS tasten met sancties en w..

