Van harte sluit ik mij aan bij de visie van rapper Arjen den Boer (ND 19 juni): op een dag mogen wij allemaal aan het bruiloftsmaal zitten, waarvoor het criterium is: volg je Jezus? En daar, aan die tafel, vindt geen verkettering (meer) plaats. We moeten hoe dan ook voorkomen dat de satan ons (nog verder) uit elkaar drijft. Dan zijn christenen de risée van de wereld en brengen Jezus’ boodschap nog moeilijker aan de man/vrouw/kind. En dat laatste is de opdracht die wij allen hebben.