Heel hard werken om straks op vakantie te kunnen gaan

Straks, in de vakantie, wil ik even helemaal niets hoeven doen. De consequentie daarvan is dat ik in deze weken voor de zomervakantie nóg harder moet rennen. Net als misschien wel de helft van alle mensen in ons land. Hoe hou je dat vol?

Je werk moet af voordat je op vakantie gaat. Daarnaast zijn er altijd weer mensen die je willen verleiden om nu alvast naar het volgende seizoen te kijken. Want leuk hoor, die weekjes vrij, maar wat gaan we daarná eigenlijk produceren?

Toen ik werd uitgenodigd om over de periode waar we nu in zitten iets te schrijven, realiseerde ik me hoe druk veel mensen het hebben tussen Pinksteren en de vakantie. De school van je kinderen, je sport- en hobbyverenigingen en natuurlijk de kerk organiseren precies in deze periode afscheidsborrels, lunches , ontbijtjes, avonden en uitjes, terwijl het gewone werk ook nog veel van je eist. Je probeert je laatste deadlines nog te halen voordat je de deur achter je dichttrekt.

