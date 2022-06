EU-lidmaatschap van Oekraïne verdient steun Nederland

In de vier maanden dat de brute aanvalsoorlog van Rusland nu bezig is, hebben wij Oekraïners laten zien dat we vastbesloten zijn ons land en de Europese waarden die bepalend zijn voor onze identiteit, te verdedigen.

Mensen in heel Europa hebben intuïtief begrepen wat wij meemaken, en zijn ons te hulp geschoten. De plek van Oekraïne op de kaart van Europa is veranderd. We zien dat andere landen erkennen dat de toekomst van Oekraïne ligt in een groter Europa, waarin wij vanuit onze aanzienlijke menselijke en fysieke bronnen bijdragen aan de ontwikkeling van Europa’s welvaart en de garantie van haar veiligheid.

geen last

De huidige Europese leiders moeten verder kijken dan de verschrikkingen van de oorlog vandaag, naar de grotere opdracht om Europa’s veiligheid te garanderen. Dat vraagt om een herbevestiging van wat de kern is van de missie van de EU: het bevorderen van vrede, vrijhei..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .