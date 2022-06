Het protest tegen de ‘disneyficering’ van Jeruzalem verenigt vriend en vijand

Jeruzalem is nooit echt normaal geweest. Haar religieuze erfgoed is daarvoor te rijk: hoofdstad van het koninkrijk Israël, plek van Jezus’ kruisiging, locatie van Mohammeds hemelvaart en meer. Haar heilige status wordt niet alleen ontleend aan historische gebeurtenissen, Jeruzalem is eveneens een metafoor voor een toekomst van heil en de schepping van een nieuwe aarde.

Vooralsnog zijn we echter in het nu gevangen. Anno 2022 is Jeruzalem niet alleen een economische achterblijver, de stad is eveneens een politiek schaakbord en heeft een enorm snel stijgend inwoneraantal. Het resultaat is een onhoudbare stedelijke patstelling, waar ook ik dagelijks mee geconfronteerd word. Tegen deze ingewikkelde achtergrond worden van overheidswege dappere pogingen ondernomen om Jeruzalem zo normaal mogelijk te maken. Een stad waarin je kan wonen, werken en je kan voortbewegen. Infrastructuur is het codewoord.

Geen gewone stad zonder normaal openbaar vervoer, toch? Er moest dus een tram komen. Het project is nu een dikke tien jaar en heel wat kommer en kwel verder. Protest tegen de tramlijn kwam uit alle hoeken van de sam..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .