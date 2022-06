Normaal gesproken was het WK voetbal 2022 nu in volle gang. Straten waren behangen met oranje vlaggetjes, kantoren liepen halverwege de middag leeg, na een gewonnen wedstrijd was het buiten nog lang licht en warm. Nederland doet weer mee. Vier jaar geleden waren we smadelijk afwezig. Dus was ik voor de Belgen. Die wonnen glansrijk alle drie hun groepsduels. België zou nu toch wel een keer wereldkampioen worden?

Dat pakte anders uit. Het WK van dit jaar ook. In de woestijn van Qatar, waar deze editie wordt gespeeld, is het nu te heet, dus vindt het toernooi plaats in november-december. Dan is het hier donker, koud en mistig. Ik mag Louis van Gaal, voetbal kan mooi en spannend zijn (alleen al de laatste vijf minuten van Nederland-Wales vori..