Onze eenzijdigheden

De jongste was een gevoelige jongen die makkelijk praatte over wat hem bewoog. Hij keerde zijn binnenkant makkelijk naar buiten en zei dan bijvoorbeeld wat zijn moeder voor hem betekende. Dan gaf hij haar een knuffel en zei nog eens hoeveel hij van haar hield.

De oudste was heel anders. Minder woorden en vooral minder over wat er van binnen bij hem leefde. Daar leefde wel wat. Hij hield ook van zijn moeder, maar op een andere manier. Als hij bij haar kwam vroeg hij altijd of hij nog wat voor haar kon doen. Of er nog een boodschap gedaan moest worden. Misschien wat in de tuin. Aan dat soort praktische dingen dacht de jongste eigenlijk nooit.

Moeder hield van allebei. En beiden hielden van hun moeder. Maar ze waren wel heel verschillend.

Een ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .