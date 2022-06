Ga het gesprek aan met de suikerspin-gothics en hoor waar hun pijn zit

Welk meisje draagt er nou nooit eens een pastelkleurige T-shirt? Sommige jongeren verven zelfs hun haar in deze kleuren. Schattig toch? Nou, ik kwam tot de ontdekking dat dit niet altijd het geval is. Ik zag een meisje met roze haar toen ik stond te wachten op mijn trein op Utrecht Centraal. Ze had een ietwat gekke teddybeer op haar T-shirt. Een knuffelbeer met pleisters op zijn hoofd en verband om de polsen om precies te zijn.

Toen ik een tienermeisje vroeg naar deze meidentrend reageerde zij met opgetrokken wenkbrauwen: ‘Oh je bedoelt die suikerspin-gothics?’ Ik keek een beetje vreemd op, maar ik denk dat ik dit inderdaad bedoelde. Vice.com geeft deze trend, die via Instagram en TikTok inmiddels miljoenen keren wordt gede..