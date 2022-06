Slechte decennia in het vooruitzicht?

Tussen 1930 en 1980 was het op de beurs kommer en kwel. Dat zou tussen 2022 en 2072 ook kunnen gebeuren

ABP, het grootste pensioenfonds, heeft dit jaar al 45 miljard euro verloren. Op 31 mei was het vermogen gedaald van 550 naar 505 miljard euro. En daar komen nog heel wat miljarden aan verlies bij, want juist deze maand zijn de aandelen en obligatiekoersen weggesmolten als een blok ijs bij 30 graden Celsius.

Niettemin wil ABP zijn pensioenuitkering weer gaan indexeren – mee laten liften met de lonen. Want dat is de andere kant van de medaille. Aandelen en obligaties worden minder waard door de oplopende rente. Maar de toekomstige pensioenverplichtingen – uitgedrukt in de dekkingsgraad – worden daardoor juist beter behapbaar. Daarom krijgen ambtenaren, leraren en politieagenten eindelijk verhoging.

Welkom in de wondere wereld van het kapitaa..

