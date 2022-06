‘Wat geeft energie?’ is geen foute vraag

Wat geeft energie – een foute vraag, vindt Gerard ter Horst (ND 18 juni). Voor mij voelt dat niet zo. Ik ben een jaar geleden met pensioen gegaan, en sindsdien heb ik vaak de vraag gehad hoe het is om pensionado te zijn. Eerlijk gezegd weet ik niet wat dat is. Ik ben begonnen in een nieuwe baan – dat is meer mijn idee. Ik werk niet op één plek, maar in diverse functies. Zo was dat ook in de baan die ik had. Dat geeft energie. Ik heb een grote hekel aan clichés, maar ik ervaar het echt zo. Het heeft wel alles met voldoening te maken – het woord dat Gerard ter Horst opvoert om aan te duiden waar het volgens hem in werkelijkheid om gaat. Maar het is toch niet hetzelfde. De voldoening die het geeft om met (vrijwilligers)taken, werkzaamheden of functies bezig te zijn, maakt dat je er energie van krijgt. Net als eerder in mijn werk. Daarom heb ik het ook zo lang volgehouden (47 jaar). Zonder dat ik me er altijd van bewust was, kwamen er weer dingen op mijn pad waar ik mezelf in kwijt kon en waar ik tegelijk anderen blij mee kon maken. Als je een brede belangstelling hebt, kun je te veel hooi op je vork nemen. Dan brand je op. Dat is waar Ter Horst voor wil waarschuwen. Ik prijs me gelukkig dat ik in mijn leven geleerd heb te onderkennen wanneer het gevaar van ‘te veel’ dreigde. Zo ben ik nog elke dag een dankbaar, en vooral gezegend, mens.