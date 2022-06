Vrouwenvriendschap

‘Iedere man heeft een vriend nodig.’ Ook mijn man kon zich in dit artikel vinden (ND 18 juni). Maar de geïnterviewde mannen hadden beter niets kunnen zeggen over vriendschappen van vrouwen. Ik citeer: ‘Als vrouwen elkaar een poosje niet hebben gezien, hebben ze tijd nodig om te ontdooien.’ Daar herken ik mijn vriendschappen absoluut niet in. Ik heb goede vriendinnen die ik heel weinig spreek. Maar zodra we elkaar ontmoeten, gaan we verder waar we de vorige keer zijn gebleven. Er hoeft niets te worden ontdooid. Daarvoor zijn de vriendschappen warm genoeg. Zo gaat het met goede, waardevolle vriendschappen. Of het nu gaat om mannen of om vrouwen.