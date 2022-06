Bij ontwikkelingssamenwerking heb je religieuze spelers nodig

Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis zijn er meer niet-gelovigen dan gelovigen en voeden steeds minder mensen in ons land hun kinderen religieus op. Dat blijkt uit het rapport ‘Buiten kerk en moskee’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat eind maart is verschenen.

Het Nederlandse beleid van ontwikkelingssamenwerking past sterk in de seculariserende beweging die in Nederland gaande is. Voor de rol van religieuze personen, organisaties en instanties is tot op heden relatief weinig aandacht. Dat is onterecht, want in ontwikkelingssamenwerking zien wij dat zij juist een aanjager zijn om verandering te brengen in situaties van armoede en onrecht.

Meer dan 84 procent van de wereldbevolking identificeert zich als gelovig. Prog..

