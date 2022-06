Coronabeleid moet zich in een veelkleurige samenleving richten op verschillende oplossingen.

Na twee jaar coronabeleid is het verstandig een aantal conclusies te trekken. Conclusies over de effectiviteit van maatregelen en van de overheidscommunicatie. Al is het alleen al omdat een nieuwe golf in de komende maanden niet wordt uitgesloten. Een van de centrale conclusies is wat mij betreft dat het toekomstig beleid zich niet op één oplossing moet richten, zoals in de voorbije twee jaren. Juist omdat onze samenleving divers is, ligt het meer voor de hand voor een aanpak te kiezen van meerdere oplossingen die elkaar aanvullen en versterken.

Concreet doel ik op vaccinatie, waar tijdens de eerste twee jaren van de Covid-aanpak door het kabinet vol op is ingezet. We weten inmiddels dat om die reden andere oplossingen door het mini..

