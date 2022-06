Ontspannen is (niet) niets

Hoera, het is vandaag! De eerste zomerdag! Aan de horizon gloort de periode van luieren, vakantie vieren en onthaasten. Die van rusten in groene weiden die vergelen, en van elkaar hapjes voeren aan vredig water.

Hoogleraren verschillen erover van mening, maar ik volg graag degenen die bevestigen: we hebben vakantie nodig. Om lichamelijk en geestelijk te herstellen van dagelijkse verplichtingen, burn-out te voorkomen, inspiratie op te doen en een aangenamer plus productiever mens te worden.

Maar nog voordat je op reis gaat, zijn er vaak al bergen in zicht. Bergen werk bijvoorbeeld, die uit de weg geruimd moeten zijn alvorens je met een gerust hart je automatische afwezigheidsmelding instelt.

Zijn die bergen overwonnen, dan is het daarna extra voldaan rusten. Toch is het de kunst tijdens de vakantie ook niet té veel te ontspannen. Dat kan namelijk júist spanning opleveren. En ik kan het weten. Nooit zal ik vergeten hoe ik als jonge tiener in een Fra..

