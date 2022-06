Geen stikstofontkenners

Yvonne Hofs rept in haar analyse over de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid over ‘stikstofontkenners’, maar ze benoemt ze niet (ND, 14 juni). Ook zijn er volgens haar ‘rond de vijftig populistische Tweede Kamerleden’. Ik weet niet wie zij tot dit derde deel rekent.

Er is al jarenlang vanuit de wetenschap kritiek op het gebruiken van een rekenprogramma voor doeleinden waarvoor het onvoldoende geschikt is. Want de ‘AERIUS Calculator berekent de emissie van stikstof als gevolg van economische activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden’. Op basis van die berekeningen, die op metingen gebaseerd zijn, beslissen over het voortbestaan van een boerderij vanwege het effect van die boerderij op het nabijgelegen natuurgebied is een zwakke basis. Ook de commissie-Hordijk, die de wetenschappelijke onderbouwing van de stikstofcijfers onder de loep nam en als voldoende kwalificeerde, constateerde dat.

Tijdens het VVD-congres van 11 mei dienden meerdere VVD-bestuurders, onder wie wetenschappers, moties in ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .