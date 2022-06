200 Kamerleden: zoveel hoofden, zoveel zinnen

Het pleidooi voor meer Kamerleden komt voort uit de wens om de positie van de Kamer te versterken, stellen de partijleiders van Volt en ChristenUnie, Laurens Dassen en Gert-Jan Segers (ND, 16 juni). Maar de Kamer heeft nu al moeite met zichzelf, met de 150 leden die ons volk nu vertegenwoordigen; zoveel hoofden, zoveel zinnen. Het zijn juist die hoeveelheid zinnen die het nu al kakelbont maken, en desondanks voelen de meeste Kamerleden zich ongehoord. Kijk naar het omroepbestel; niemand zat te wachten op Ongehoord Nederland, en toch is die omroep er nu en voorziet ze wel degelijk in een behoefte. Worden het straks 200 Kamerleden, dan zullen de ongehoorden zowat allemaal gehoord worden, en kan er helemaal niet meer geregeerd worden omdat de meest onzinnige en ongefundeerde meningen menen het recht te hebben het voor het zeggen te hebben.

Zou het niet beter zijn elke Nederlander het recht van twee stemmen te geven in het stemhokje; de ene stem is roodgekleurd en de andere zwart; dus een stem maar ook een tegenstem? Ik bedoel met die tegenstem, zwart: je geeft aan dat deze persoon beslist niet in de Kamer moet; rood is de normale stem.

Als er om een gekozen Kamerlid (rood) een wolk van negatieve stemmen hangt (zwart), zou deze eerst een soort van toelatingsexamen moeten afleggen voordat hij of zij plaats kan nemen in de Tweede Kamer. Misschien dat het aantal populisten dan eens daalt, die het in Nederland menen voor het zeggen te moeten hebben. Het aantal Kamerleden van 150 kan dan hetzelfde blijven, de kwaliteit wordt misschien beter.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .