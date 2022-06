Een echt nieuwe bestuurscultuur krijg je door te doen, niet door erover te praten

De Tweede Kamer debatteert vandaag over haar eigen begroting. Normaal is dit een vrij technische aangelegenheid, maar deze keer zullen er fundamentele keuzes gemaakt moeten worden over de rol die de Tweede Kamer wil spelen in ons politieke bestel. Het gaat namelijk over de politiek-inhoudelijke medewerkers die de leden bijstaan in hun werk. Hugo de Jonge en Gert-Jan Segers illustreerden de kwestie vorig jaar treffend op Twitter: waar De Jonge trots een foto plaatste van een zaaltje vol hardwerkende ambtenaren die antwoorden schreven op Kamervragen, reageerde Segers met een plaatje van een leeg kantoor. Het beeld van een ongelijke strijd is duidelijk: als Kamerlid moet je maar zien te overleven in een overdaad aan informatie, en je krijgt..

