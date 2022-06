Harder dan 100

Hoe meer ik hoor over stikstofreductie en de moeiten die boeren hiermee hebben, hoe meer ik me stoor aan de duizenden automobilisten die mij (heel veel) harder dan het toegestane maximum van 100 kilometer per uur overdag op de snelweg voorbij razen. Of was de 100 kilometernorm niet óók bedoeld om de stikstofuitstoot te beperken? Mogen overtreders dan zomaar en zoveel hun gang gaan?