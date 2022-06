Laten we niet naïef zijn: het evangelie is een struikelblok

'Laten we niet naïef zijn, dat evangelie is in de context en cultuur van de wereld al eeuwenlang (...) een dwaasheid en (...) een struikelblok.' (beeld anp / Sem van der Wal)

Juist vanwege het respect voor hoogleraar Gerard den Hertog en mijn waardering voor zijn werk in de kerken, was ik onaangenaam verrast door zijn opiniebijdrage over kerkelijk groepsdenken (ND, 9 juni). Niet zozeer omdat hij het frame bevestigde dat een vijftal christelijk-gereformeerde broeders Lelystad zouden vragen om de CGK te verlaten. Immers, wie het artikel van deze broeders leest, kan zo’n conclusie niet trekken.

De pijn zit bij dat wat hij onder het kopje ‘dwaalleraars’ noteert. Allereerst zijn opmerking dat ‘de jongste generale synode van de CGK een volgende, fatale stap zette in een proces dat al langer gaande is’. Dat scherpe oordeel vraagt om een onderbouwing, maar die levert hij niet.

De feiten zelf laten zien dat e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .