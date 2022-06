Mijn mening: ‘Boeren zijn terecht boos over de nieuwe stikstofplannen’

De stikstofuitstoot in Nederland moet de komende jaren verminderd worden, in sommige gebieden met wel 80 procent. Het staat in een strategie van het ministerie van Landbouw. Gevolg van de plannen is dat veel boerenbedrijven moeten worden uitgekocht, of moeten omschakelen naar minder intensieve vormen van veehouderij. Veel boeren zijn boos. Offert het kabinet de boeren – onterecht – op?