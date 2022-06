Van natuur willen we geen last hebben

Bij het stikstofbeleid zien we jammer genoeg bij (delen van) VVD en CDA dat ze zich meer zorgen maken om ‘perspectief’ voor mensen dan voor de natuur. Natuur is slechts in orde zolang we er geen last van hebben, de salamanders ons niet in de weg lopen. Uit het boek Stikstof van hoogleraar Jan Willem Erisman blijkt duidelijk hoe dringend ingrijpen nodig is in de landbouwsector. Wij kopen zelf margarine zonder palmvet, tegelijk wordt het aan koeien gevoerd voor het vetgehalte van de melk, zodat die een cent meer opbrengt. Zo is er veel meer. De machtspositie van toeleveranciers en de bank. Het verspreiden van desinformatie. Het ontbreken van een klimaatparagraaf in het programma van BBB. De boeren wijzen naar Schiphol, deels terecht. Vorige maand deed ik mee aan de actie ‘Krimp de luchtvaart’, helaas waren de landbouwtrekkers afwezig.