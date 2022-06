Ongegrond, misplaatst, lasterlijk

Het artikel ‘Gevaarlijke woorden van CU-leider’ (ND, 11 juni) mag volgens mij niet onweersproken blijven. De auteur verwijt Gert-Jan Segers een ‘moeilijke middenweg’ tussen kritiek op de islam en vrijheid van meningsuiting te bewandelen. En vooral, dat hij dat als politicus doet. Thuis mag hij dan nog vinden dat de islam een antichristelijke godsdienst is. In het openbaar moet hij zich onthouden van een dergelijke mix van politiek en religie. Aldus de islamdeskundige Enis Odaci, die bij Segers een gevaarlijke trend bespeurt. Hij is bang dat de achterban van Segers zijn woorden meeneemt in de dagelijkse omgang met moslims. Segers zou weleens gevaarlijker voor moslims kunnen zijn dan Wilders?!

Maar deze angst van Odaci is volkomen ongegrond, misplaatst en lasterlijk. Het is heel goed mogelijk de islam af te wijzen en de islamitische medemensen lief te hebben. Jezus leerde zijn volgelingen hun vijanden lief te hebben. Maar de hoogste profeet is tegelijk de zoon van God en het Lam, dat de zonden van de wereld wegneemt. Dat is maar niet een specifieke theologie van Gert-Jan Segers. Het kruis van Golgotha en de opstanding van Jezus Christus staan centraal in het christelijke geloof. Dat mag toch (nog) openlijk gezegd worden in Nederland? Maar kruis en opstanding worden nadrukkelijk tegengesproken door de islam.

Juist wie dat fundamentele verschil tussen christelijk geloof en islam onderkent en benoemt hoeft zich in de omgang met mo..

