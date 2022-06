Wetenschapper op de barricade bij het tegengaan van de klimaatcrisis

Het is enorm frustrerend dat de wetenschap zo duidelijk is en dat er zo weinig mee wordt gedaan. Daarom voeren wetenschappers actie. ‘In Duitsland heb ik demonstreren echter leren waarderen.’

In New York werd op 23 april een 'March for Science', een mars voor de wetenschap gehouden. De deelnemers willen dat klimaatonderzoek serieus wordt genomen.

Een uitgebreid artikel in deze krant wierp de vraag op: kun je als klimaatwetenschapper ook activist zijn, of schaadt dat je geloofwaardigheid (ND, 28 mei)? Vele wetenschappers worstelen met die vraag - of schuiven hem voor zich uit. Omdat onze normale manier van werken – onderzoek doen, publiceren, voordragen – veel minder bijdraagt aan het tegengaan van de klimaatcrisis dan wij zelf zouden willen, ben ik voorstander van méér demonstreren. Maar dan moeten wij wel goed nadenken hoe.

Klimaatactivisme speelt een steeds prominentere rol bij het tegengaan van de klimaatcrisis. Ik heb vaak het gevoel dat men in Nederland een beetje neerkijkt op demonstreren en zich er oncomfortabel bij voelt. In Duitsland, waar ik net elf jaar heb gewoond, is ..

