De vragen voor een pacifist zijn complex: ‘Mag een christen nooit kwaad doen, in geen enkel geval?

Om de christelijke traditie van pacifisme te begrijpen, is het belangrijk om te zien dat geweldloosheid zelden absoluut is opgevat. Een serieuze pacifistische bijdrage is verplicht duidelijk te maken hoe het kwaad beteugeld kan worden in de concrete realiteit van oorlog.

Ergens in de jaren 1930-1931 werd Dietrich Bonhoeffer pacifist in een zwarte kerk in New York. In zijn bekende boek Navolging haakt hij aan bij de Bergrede van Jezus en schrijft dat navolgers van Jezus geroepen zijn tot vrede en zich hebben te onthouden van geweld en oproer. Toch sluit hij zich in 1939 aan bij een verzetsgroep die een moordaanslag op Hitler wil plegen.

Voor hem was dat niet gemakkelijk. Zijn pacifistische overtuiging gaf hij nooit op. Toch besloot hij dat het in dit geval onvermijdelijk was om het kwaad van een moord te accepteren. Soms kan dat niet anders. ‘Slechts tegen de prijs van zelfbedrog kan hij zijn handen schoonhouden en ze niet vuil maken met verantwoord handelen.’

Een christen lijdt aan die noodzaak..

