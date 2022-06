Wie en wat is er hier nou eigenlijk katholiek?

De protestantse flirt met het rooms-katholicisme wil maar niet uitmonden in een vaste relatie, schreef Jasper van den Bovenkamp in een essay. Hij onderschat echter de reikwijdte en diepte van de protestants-katholieke traditie.

Er staat een vlot geschreven stuk in het Nederlands Dagblad (10 juni), met grappige delen en soms ook raak. Thema: de zogenaamde flirt van protestanten met de vormtaal uit het ‘papenland’ (citaat).

De auteur geniet merkbaar van zijn eigen clichés, zodat hij nadere kennis van het protestantisme in de breedte niet nodig acht. Want inderdaad zijn er, sinds de liturgische vernieuwingsbewegingen vanaf 1911, veel belangrijke stappen gezet in de richting van een oecumenisch-katholieke vormtaal van het protestantisme.

Maar dat is toch wel iets volstrekt anders dan ‘flirten met Rome’ – wat voor de auteur niet anders kan eindigen dan dat uitgesproken protestanten ten slotte rooms-katholiek worden. ‘Rome’ is dan ook de enige vorm van katholicism..

