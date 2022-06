Zingen met de gordijnen dicht

In de bijdrage van historisch onderzoeker en journalist Enny de Bruijn over de veranderingen in de protestantse leescultuur (ND, 10 juni) kwam ook het harmonium voorbij. Dat viel me bij lezing op, want de veranderingen die ze beschrijft zijn ook zichtbaar in de zangcultuur.

Thuis hadden ook wij als goede gereformeerden een harmonium. Ik kon er redelijk wat geluid uit krijgen, vaak vroeg mijn moeder op zondagavond of ik wat wilde spelen om samen bij het orgel te zingen.

Ik kom uit een groot gezin en vaak kwamen ook vrienden en vriendinnen dan bij ons thuis. Zij zongen dapper mee, soms zongen we tweestemmig bij dat harmonium, dat klonk mooi.

Later, toen ik getrouwd was, hebben wij geprobeerd die traditie in stand te houden. Ik zei dan ‘kom jongens, zullen we met elkaar nog even zingen?’

Dat is een tijdje goed gegaan tot op een avond onze oudste zoon van veertien zei: ‘Moet dat per se, papa?’ Ik zei: ‘Natuurlijk, waarom niet, het is toch mooi?’

Schoorvoetend kwam ook hij bij het orgel en juist voor ik wilde inzett..

