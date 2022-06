Koeien blokkeren geen wegen, vallen een minister thuis niet lastig

Iedereen heeft het over boeren, over bedrijven die al generaties lang in de familie zijn, over de tapuit en de kleine heivlinder, maar ik denk aan de koe.

Toen de kinderen klein waren, hielden wij een paar keer vakantie op een boerencamping. ’s Ochtends om zes uur met mijn zoon het weiland in om de koeien op te porren voor het melken. Meestal was het genoeg als je eraan kwam lopen, dan kwamen ze traag overeind in de mist. Sommige moest je een zetje geven. Ze hadden er niet per se zin in, dat zag je, het is nog vroeg, laat ons toch. Maar niemand was chagrijnig, geen koe bleef koppig liggen of ging je met haar zeshonderd kilo te lijf. Zonder verdere aanmoediging sjokten ze naar de melkstal, ze bliezen of kuchten eens wat en schikten zich in..