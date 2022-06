In de jaren zeventig riepen critici al dat de grens bereikt was, een halve eeuw later zijn we door het plafond gegaan. Voor mens, dier en milieu moet het roer nu echt om. Het is de taak van de politiek en de landbouwsector om eerlijk, onderbouwd en structureel beleid te voeren. Bied boeren toekomst. Wees inventief en zoek andere - verantwoorde - manieren van eiwitproductie, waar we ook in het buitenland ons voordeel mee kunnen doen.

Wijs tevens consumenten op hun plichten: ongebreideld reizen, consumeren van dierlijke producten en doorgaan met de wegwerpmaatschappij, blijkt onhoudbaar om de stikstofproblematiek de baas te kunnen zijn.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .