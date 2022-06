Is de Heilige Geest inderdaad een ‘Zij’?

In het redactioneel commentaar ‘ Van de wind leven ‘, gepubliceerd voorafgaand aan Pinksteren (Nederlands Dagblad, 4 juni), duidt Wim Houtman de Heilige Geest aan met de persoonlijke voornaamwoorden ‘Zij’ en ‘Haar’. Maar daarmee daagt hij (en dat is hopelijk onbedoeld) de kerken uit die sinds de christelijke jaartelling tot op de dag van vandaag de Heilige Geest steeds met ‘Hij’ en ‘Hem’ hebben aangeduid.

Enerzijds wil ik daarmee niet zeggen dat de Heilige Geest (of God) mannelijk is. Maar anderzijds is de Geest wel een Persoon en zullen we de spreekwijze van de Schrift in de aanduidingen van die Persoon met ‘Hij’ en ‘Hem’ als norm moeten hanteren, onverlet het gegeven dat in het Nieuwe Testament het woord ‘pneuma’ onzijdig is.

Het was immers de Heilige Geest die over Maria kwam en de kracht van de Allerhoogste die haar overschaduwde en conform de profetie beschreven in Psalm 2 de Zoon in haar ‘verwekte’.

Met andere woorden: de Heilige Geest was betrokken bij het ‘verwekken’ van de Zoon!

