Goed leiderschap behelst allereerst de deskundigheid om specifieke, werkgerelateerde taken uit te voeren. Heifetz noemt dit technical skills. Technische leiders verstaan de kunst om de medewerkers die een bepaald project uitvoeren goed te kunnen begeleiden en te motiveren. Zij hebben overzicht over de processen die lopen en zij verstaan de kunst een strategie te ontwikkelen om de continuïteit van een organisatie te waarborgen. Tot de voornoemde skills wordt ook de vaardigheid gerekend snel problemen te identificeren en al even snel te weten welke deskundige met wie moet samenwerken om deze op te lossen.

Maar er is voor Heifetz meer nodig. Gezaghebbende leiders moeten het verschil kunnen zien tussen enerzijds problemen die snel en ‘technis..

