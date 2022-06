Vakantie? We gaan - als vanouds - weer veel te ver

Reizigers wachten in lange rijen buiten op Schiphol. Zij mogen alleen de vertrekhallen in als hun vlucht binnen vier uur vertrekt. Afgelopen weken ontstond drukte op Schiphol; veel vakantiegangers en weinig personeel. (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

De coronacrisis heeft geleid tot een stevig debat over toerisme. Degenen die pleiten voor een snel herstel van de toerismesector (‘business as usual’) staan tegenover diegenen die menen dat we de lessen van de afgelopen twee jaar moeten aangrijpen om toerisme gronding te verduurzamen (‘business as unusual’). Dat laatste is hard nodig.

De klimaat- en biodiversiteitscrises, mede veroorzaakt door het toerisme, zijn in tegenstelling tot dertig jaar geleden geen voorspelling meer maar harde werkelijkheid. En met de verduurzaming van de sector is het nog maar mager gesteld. Ondertussen groeit het toerisme als vanouds. Na de epidemie hebben we in Nederland de draad opgepakt en gaan we weer massaal op reis en weten ook vele toeristen Nederl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .