In ‘Meer Pinksteren, graag’ (ND 4 juni) betoogt Peter-Ben Smit dat verbinding over grenzen van taal en cultuur heen en een gemeenschap waarin niemand zijn identiteit hoeft op te geven om mee te kunnen doen, de kern is van het visioen van gemeenschap dat het pinksterfeest inhoudt. Is dit werkelijk de betekenis van Pinksteren? De discipelen spraken over de grote daden van God. Dat ging in het bijzonder over de dood en de opstanding van Jezus. De toehoorders werden in hun hart getroffen en vragen wat ze moeten doen. Het antwoord is: bekeer u en laat eenieder van u gedoopt worden tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.