‘Hier is je koffie!’ De opmerking spat van het beeld bij deze man. Gedienstig buigt hij zijn rechterarm om het kopje zo elegant mogelijk aan te bieden. De vrouw is echter druk met haar smartphone. ‘Momentje, even dit appje afmaken.’ Ook die zin hóór je haar antwoorden. Het blauwe schijnsel van het scherm weerkaatst in haar bril. Ze zijn hier op een bewonersbijeenkomst in Garrelsweer, in het Groningse aardbevingsgebied, waar rijksoverheid en inwoners geregeld botsen over de gasboringen. Die door de gascrisis mogelijk toch weer in beeld komen. Voor hen zit een man, in zijn eentje. Het is staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw. De wereld van het kopje koffie en het bijbehorende praatje houdt op bij zijn rug. Zijn stropdas zit opvallend nonchalant scheef. Dat verwacht je niet bij een bewindsman, maar misschien verwachtte hij hier ook geen fotograaf. Hij tuurt in zijn papieren, zijn rechterhand met uitgespreide vingers verraadt oplettendheid. Leest hij hier echt, of is het gewoon ongemakkelijk om daar te zitten en helpen de paperassen hem aan een houding?