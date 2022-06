Jammer dat Peter van der Heide (Nederlands Dagblad 9 juni) het gevoel bekruipt dat het niet klopt wat er op de pinksterconferentie Opwekking gebeurt. Ik nodig hem uit er volgend jaar bij te zijn om te zien en te horen dat Gods Geest daar door mensen heen werkt. Er wordt met elkaar gelachen, gehuild, gebeden gezongen tot eer van onze God, die ook huilt om deze zieke wereld.

Het klopt dat het leven hier voor veel mensen een drama is. God belooft ons echter een eeuwig leven zonder pijn en verdriet. Wij ervaren elk jaar weer dat we gesterkt in ons geloof na het pinksterweekend weer vol vuur in onze eigen gemeente mogen dienen.





