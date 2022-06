We hebben de mooiste kant van Israël gezien in de afgelopen 24 uur

Gelovigen bezoeken de klaagmuur van de Joodse Tempel die op de Tempelberg in de oude stad Jeruzalem is gebouwd.

De ogen van de wereld waren op zondag 29 mei op Jeruzalem gericht. Hoe gaat de vlaggenparade door de Oude Stad verlopen? Elk jaar lopen op deze dag tienduizenden nationalistische Joden door de Damascuspoort naar de Klaagmuur. Ze vieren feest omdat Israël 55 jaar geleden het oostelijke gedeelte van de stad heeft veroverd op Jordanië. Overal zijn journalisten aanwezig om de verwachte confrontatie tussen Israëliërs en Palestijnen in beeld te brengen. ’s Avonds wordt er uitgebreid verslag gedaan.

Zelf lig ik uitgeteld op de bank. Zaterdagmiddag moesten we in allerijl naar de spoedeisende hulp van ons ziekenhuis in Nazareth, omdat onze dochter van één jaar erg benauwd was. Na binnenkomst werd de ernst van de zaak gelijk duidelijk. Terwijl onze..

