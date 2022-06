Geest van Ruud Lubbers is nodig voor een nieuw CDA

De strijd in politiek Den Haag gaat over ‘macht versus profiel’. Alle politieke partijen zijn hiermee bezig. Maar praten over platte tegenstellingen blijkt makkelijker.

Debatten gaover uitgelekte sms’jes, incidenten en beeldvorming. Over wantrouwen, snelle statements en het opportunistisch gebruik van termen als ‘nieuw leiderschap’. Makkelijk, dan hoef je het niet over de echte vraagstukken te hebben. (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

Onlangs vond het ‘Lubbers-symposium’ plaats, gehouden ter herinnering aan oud-premier Ruud Lubbers. De titel was: ‘De verbindende kracht van de democratische rechtsstaat’. Het meest interessante verhaal kwam van politicoloog professor Tom van der Meer: over de conflicten in politiek Den Haag, van Lubbers tot heden.

Van der Meer betoogt dat de laatste decennia, zeker afgelopen tien jaar, het politiek conflict met name gegaan is tussen de macht en de uitdagers op de flanken. Daarom gaan debatten over vertrouwen en leiderschap en te weinig over inhoudelijke onderwerpen. Van der Meer: ‘Dit is de meest platte vorm van conflict: macht tegenover uitdager, tussen het midden en de flanken. Tussen de technocraten en de populisten.

