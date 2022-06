We moeten voorzichtiger omspringen met het begrip vervolging

Aankomende zondag is de ‘Zondag voor de Vervolgde Kerk.’ Structurele aandacht voor de vervolgde Kerk is belangrijk. Seculiere media lijken soms een blinde vlek te hebben voor geweld tegen christenen. Ik moet bijvoorbeeld de eerste achtergrondreportage over de situatie van christenen in Qatar nog ontdekken tussen de WK-reportages.

Toch is die blinde vlek bij seculieren niet de grootste bedreiging voor onze aandacht voor vervolgde christenen. De laatste jaren wordt het denken over christenvervolging steeds sterker vervuild door een overijverige drang om vervolging in eigen, Nederlandse, kring te zien.

Websites als het ‘Christelijk Informatie Platform’ stonden vooraan om mensen aan het woord te laten die coronamaatregelen als ‘vervolgin..