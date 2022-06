Mijn mening: Wat is er nodig om de problemen in de jeugdhulpverlening op te lossen?

Jongeren met complexe problemen, die van de kinderrechter hulp en begeleiding opgelegd krijgen, ontvangen deze hulp steeds vaker niet of veel later dan de bedoeling is. Door personeelstekorten en gebrek aan behandelcapaciteit nemen de wachttijden voor hulp en behandelingen toe. Kinderrechters luiden daarom – weer – de noodklok. ‘Het lukt niet om te doen wat nodig is door structurele gebreken in het systeem’, waarschuwen ze. Ze roepen de overheid op hun wettelijke taak uit te voeren en de jeugdhulpverlening te organiseren.