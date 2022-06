Van Anne de Vries tot Lynn Austin: hoe de protestantse leescultuur veranderde

De protestantse leescultuur is in de vorige eeuw ingrijpend veranderd. Waar tot de twintigste eeuw vooral preken en meditaties werden gelezen, kwamen daar in de afgelopen decennia verhalen en romans bij.

Mijn moeder, geboren in 1931 en opgegroeid in een gereformeerd boerengezin op het Gelderse platteland, vertelde onlangs dat ze in de crisis- en oorlogstijd thuis nauwelijks kinderboeken hadden. Alleen de boekjes die ze van de zondagsschool kregen – die waren dan ook stukgelezen. Een openbare bibliotheek had je niet in hun dorp, en een schoolbibliotheek kwam er pas ná de oorlog. Tijdens de oorlogsjaren kregen ze een harmonium in huis, met een paar muziekboeken – het psalmboek van Worp en de bundel van Johan de Heer. Verder hadden ze alleen twee boekenplanken met vooral stichtelijke lectuur. Het pronkstuk was de bijbelverklaring van Matthew Henry in negen dikke delen: die werd gebruikt wanneer ze als jongeren een inleiding moesten maken vo..

