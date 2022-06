Rond de pinksterconferentie Opwekking bekruipt mij steeds vaker het gevoel dat het niet klopt wat daar gebeurt. Het is alleen maar positivisme wat de klok slaat. De mooiste verhalen komen voorbij over hoe God heeft ingegrepen in iemands leven. Maar is het God die dat doet of zijn dat persoonlijke wensen die uitkomen en God worden toegedicht? Nergens worden bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die niets van Gods goedheid merken in dit leven. Het lukt me inmiddels niet meer om een blij christen te zijn. Het leven is voor veel mensen een drama. Ik verbaas me dan ook steeds meer over al die mensen die God loven en dankbaar zijn voor hun leven.